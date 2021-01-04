برازيليا 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسرصدت البرازيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت في بريطانيا.وأشارت أمانة الصحة بولاية ساو باولو البرازيلية إلى أن الحالتين إحداهما لفتاة في الخامسة والعشرين من مدينة ساو باولو كانت مخالطة لمسافرين قادمين من بريطانيا والأخرى لرجل في الرابعة والثلاثين من العمر وهو من سكان ساو باولو أيضا وكان مخالطا لها.// انتهى //23:26ت م0188