عام / البرازيل ترصد أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا
الاثنين 1442/5/20 هـ الموافق 2021/01/04 م واس
برازيليا 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس
رصدت البرازيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت في بريطانيا.
وأشارت أمانة الصحة بولاية ساو باولو البرازيلية إلى أن الحالتين إحداهما لفتاة في الخامسة والعشرين من مدينة ساو باولو كانت مخالطة لمسافرين قادمين من بريطانيا والأخرى لرجل في الرابعة والثلاثين من العمر وهو من سكان ساو باولو أيضا وكان مخالطا لها.
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