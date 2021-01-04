الخرطوم 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن بمكتبه اليوم برئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.وثمن رئيس المجلس خلال اللقاء، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائه في السودان، في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين، معرباً عن عميق تقديره وشكره للرئيس المصري وحكومته وللشعب المصري.// انتهى //23:39ت م0192