عرعر 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية غرب عرعر اليوم، جولات ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المحال المخالفة، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات ومصادرة 5 كيلو جرامات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.// انتهى //23:59ت م0193