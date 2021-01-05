طريف 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسيواصل القسم النسائي ببلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية لمتابعة مختلف الأنشطة النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية.وأوضح القسم النسائي بالبلدية أن الجولات شملت المشاغل والمحال النسائية وجرى رصد مخالفتين ومصادرة كمية من المنتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وطبقت الإجراءات البلدية بحق المخالفين.ودعا القسم الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //00:08ت م0194