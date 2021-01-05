واشنطن 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم, تداولاته على انخفاض.فقد هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 55.42 نقطة، أو 1.48 في المئة ليغلق عند 3700.65 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 382.59 نقطة، أو 1.25 في المئة، إلى 30223.89 نقطةً.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 189.83 نقطة، أو 1.47 في المئة، إلى 12698.45 نقطةً.// انتهى //00:25ت م0196