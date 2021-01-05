اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض
الثلاثاء 1442/5/21 هـ الموافق 2021/01/05 م واس
واشنطن 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واس
أغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم, تداولاته على انخفاض.
فقد هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 55.42 نقطة، أو 1.48 في المئة ليغلق عند 3700.65 نقطة، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 382.59 نقطة، أو 1.25 في المئة، إلى 30223.89 نقطةً.
وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضاً بلغ 189.83 نقطة، أو 1.47 في المئة، إلى 12698.45 نقطةً.
// انتهى //
00:25ت م
0196