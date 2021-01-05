الرياض 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة, مجلس إدارة نادي الاتحاد وجماهيره بتأهل الفريق الكروي الأول لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد تجاوزه لشقيقه فريق الشباب في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي المسابقة.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه برئيس مجلس إدارة الاتحاد أنمار الحائلي، حيث أشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالمستويات الفنية الكبيرة التي ظهر بها الفريقان خلال هذه البطولة، متمنياً لفريق الشباب حظاً أوفر في المنافسات المقبلة.// انتهى //00:57ت م0198