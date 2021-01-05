ينبع 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساطلع مدير التعليم بينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم على التقرير الختامي لبرامج قسم الموهوبين في الفصل الدراسي الأول.واستعرض رئيس قسم الموهوبين حامد بن حسن جحيو أبرز إنجازات القسم والأنشطة الهادفة إلى دعم الطلبة الموهوبين، بما يسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم وأنشطتهم.وبين أن البرامج المقدمة للمستهدفين؛ قُدمت عبر برنامجي "أفكاري، وزوم" وتنوعت بين البرامج المتزامنة، وغير المتزامنة، إذ بلغ عدد الطلاب المستفيدين من البرامج الإثرائية أكثر من 850 طالبًا، اشتملت على برامج إرشاد الموهوبين، وبرامج التفكير، والبحث العلمي، إضافة إلى البرامج الوزارية متمثلة بالأولمبياد الوطني للإبداع، والمشروع الوطني للتعرف على الطلبة الموهوبين.أوضح رئيس قسم الموهوبين أن القسم سعى في كل برامجه ومبادراته إلى تقديم الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وإيجاد بيئة تربوية تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم للإسهام في البناء الحضاري الوطني، وتوسيع نطاق الكشف عنهم وإيجاد حلول عملية لما قد يعترضهم من عقبات سواء عن طريق القسم أو مركز الموهوبين أو البرامج المدرسية، مؤكدًا حرص القسم على الارتقاء بجودة الأداء والمخرجات في البرامج المقدمة.وجرى خلال اللقاء تكريم الأقسام والمدارس الداعمة لبرامج الموهوبين تقديرًا للجهود المميزة، والمساهمة الفاعلة التي كان لها الدور البارز في نجاح العملية التعليمية خلال الفصل الأول من العام الدراسي1442/1441هـ..// انتهى //01:00ت م0199