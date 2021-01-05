بانغي 20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسفاز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا بولاية رئاسية جديدة لبلاده بعد الجولة الأولى من الانتخابات، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم .وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ماتياس موروبا للصحافيين، إن الرئيس المنتهية ولايته فوستين أرشانج تواديرا (63 عاما) "فاز بالأغلبية المطلقة" في الانتخابات التي جرت يوم 27 ديسمبر ونال 53,9 %، وقد "أُعلن فائزا".وأوضح ماتياس أن من بين 15 منافسا حل رئيس الوزراء السابق أنيست جورج دولوغيلي ثانيا، وقد نال 21,01 % من الأصوات , مضيفاً أن المحكمة الدستورية من المفترض أن تصادق على النتائج بعد البت في الطعون. .// انتهى //03:57ت م0203