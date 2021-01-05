سياسي / فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بولاية رئاسية جديدة
الثلاثاء 1442/5/21 هـ الموافق 2021/01/05 م واس
بانغي 20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس
فاز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا بولاية رئاسية جديدة لبلاده بعد الجولة الأولى من الانتخابات، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم .
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ماتياس موروبا للصحافيين، إن الرئيس المنتهية ولايته فوستين أرشانج تواديرا (63 عاما) "فاز بالأغلبية المطلقة" في الانتخابات التي جرت يوم 27 ديسمبر ونال 53,9 %، وقد "أُعلن فائزا".
وأوضح ماتياس أن من بين 15 منافسا حل رئيس الوزراء السابق أنيست جورج دولوغيلي ثانيا، وقد نال 21,01 % من الأصوات , مضيفاً أن المحكمة الدستورية من المفترض أن تصادق على النتائج بعد البت في الطعون. .
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