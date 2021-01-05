الرياض 20 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 4 يناير 2021م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //04:44ت م0206