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الثلاثاء 1442/5/21 هـ الموافق 2021/01/05 م واس
الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرأس قمة الآمال وتعزيز التكامل
رؤية ولي العهد.. نهضة خليجية كبرى وتحصين مجلس التعاون.
خالد الفيصل يعلن فوز الجبير بجائزة الاعتدال
فيصل بن بندر يُدشن البرنامج الدعوي "الأسرة والإجازة"
أمير جازان يتسلم تقرير جوازات المنطقة.
فهد بن سلطان يطّلع على مشروعات أمانة تبوك
أمير المدينة يؤكد تعزيز دور الأوقاف التنموي.
فيصل بن مشعل: نفخر بكل مشروع يعزز المجال السياحي.
العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300.
قمة الخليج توحّد الرؤى والعمل المشترك.
قمة العلا.. تعاضد وتآخٍ.
المرأة حضور فاعل في «الزكاة والدخل».
انطلاقة "برتقالة حائل".
"بناء" تطلق المخيم العلمي الرابع للأيتام عن بعد.
«الحوار بين الاختلاف والخلاف» على طاولة إمارة القصيم.
وكيل وزارة الصحة لـ «الرياض»: مليون مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا.
مكالمة تكشف ضغوط ترمب للتأثير على الانتخابات.
هنية يدعو لإنشاء حكومة فلسطينية موحدة.
طهران تحتجز ناقلة نفط كورية.
بريطانيا تبدأ باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.
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