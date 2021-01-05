الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرأس قمة الآمال وتعزيز التكاملرؤية ولي العهد.. نهضة خليجية كبرى وتحصين مجلس التعاون.خالد الفيصل يعلن فوز الجبير بجائزة الاعتدالفيصل بن بندر يُدشن البرنامج الدعوي "الأسرة والإجازة"أمير جازان يتسلم تقرير جوازات المنطقة.فهد بن سلطان يطّلع على مشروعات أمانة تبوكأمير المدينة يؤكد تعزيز دور الأوقاف التنموي.فيصل بن مشعل: نفخر بكل مشروع يعزز المجال السياحي.العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300.قمة الخليج توحّد الرؤى والعمل المشترك.قمة العلا.. تعاضد وتآخٍ.المرأة حضور فاعل في «الزكاة والدخل».انطلاقة "برتقالة حائل"."بناء" تطلق المخيم العلمي الرابع للأيتام عن بعد.«الحوار بين الاختلاف والخلاف» على طاولة إمارة القصيم.وكيل وزارة الصحة لـ «الرياض»: مليون مواطن سجلوا لتلقي لقاح كورونا.مكالمة تكشف ضغوط ترمب للتأثير على الانتخابات.هنية يدعو لإنشاء حكومة فلسطينية موحدة.طهران تحتجز ناقلة نفط كورية.بريطانيا تبدأ باستخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد.// يتبع //08:14ت م0005