وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( القمة الخليجية.. والريادة السعودية ) : الآفاق الـتي تحيط بحيثيات اجتماع الـدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد اليوم في المملكة العربية السعودية تحديدا في محافظة العلا، هي آفاق تنبثق من ذات أطر المشهد التاريخي في الوحدة الخليجية والـتي يأتي الحفاظ عليها في مقدمة اهتمامات الـدولـة منذ عقود، ويتجدد هـذا المفهوم ويتأصل في هذا العهد الـزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» .وأضافت :حين نعود بالذاكرة لقيام المملكة العربية السعودية باستضافة العديد من قمم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مر العقود الماضية، وكيف كانت خلالها المملكة المنعطف الأهم في الكثير من القرارات والتحولات الخليجية التي أثمرت نتائجها وتجسدت لصالح شعوب المنطقة، وكيف أن المجلس بفضل أدوار الدولة الرائدة، حقق إنجازات مهمة خلال مسيرته، مما أسهم في جعل هـذه المنطقة واحة لـلاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي والسلم الاجتماعي، كما تم تحقيق الكثير من الإنجازات نحو تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، وتأتي التحديات المستجدة محفزا مستوجبا لتحقيق المزيد من ذلـك التعزيز لمسيرة العمل الخليجي المشترك، واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري.وأوضحت أن هذه الحيثيات ترسم ملامح المشهد الراهن، والنهج الراسخ في علاقة السعودية مع حلفائها إجمالا ودول مجلـس الـتعاون الخلـيجي علـى وجه الخصوص، علاقة تستديم في ثبات يتطور في معانيه ويتفوق في أبعاده ضاربا أعمق المثل وأبلـغها عن الحرص والتضحية في سبيل تحقيق كل ما من شأنه ضمان الأمن والاستقرار ووحدة الـصف وتحقيق الـسلام الإقليمي.وختمت:ومع تجدد الـتحديات، تتجدد جهود المملـكة والتي يصاحبها بداية حل للأزمة الحالية الراهنة، لتستديم مسيرة التنمية وترسية الأمن والاستقرار، في واقع يعكس الـتاريخ ويحتوي الحاضر ويقود عجلـة المستقبل بفضل ما تبذلـه المملـكة العربية الـسعودية من تضحيات تستديم علـى مر السنين في سبيل الحفاظ على أمن كل دولـة خليجية دون استثناء، وامتداد لـتلـك الـثوابت في سبيل إرساء الأمن والاستقرار انطلاقا من مكانة المملكة وريادتها إقليميا ودوليا.. // انتهى //08:14ت م0009