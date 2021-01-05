طرابلس 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع وزير التخطيط، ووزير الاقتصاد، إذ استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لقرار مصرف ليبيا المركزي، بتعديل سعر صرف الدينار الليبي والإجراءات المتخذة لبيع النقد الأجنبي للأغراض المختلفة، لمواكبة تعديل سعر الصرف وآلية إعداد الترتيبات المالية لميزانية العام 2021، وسرعة إنجازها.وبينت قرار اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا وبتعليمات من الجيش في شرق ليبيا، إيقاف دخول الأجانب من جميع الجنسيات عبر منفذ امساعد البري، على أن يقتصر الدخول والخروج على المواطنين الليبيين، وذلك بسبب انتشار الموجة الجديدة من كورونا.ونوهت صحف الثلاثاء إلى انطلاق أول اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، والمتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، على أمل الوصول إلى توافق.وتطرقت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي، مجددًا رفضه القاطع لوجود أي مرتزقة على الأراضي الليبية، وأكد بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساهمة بكل ما يستطيع من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.وسلطت صحف ليبيا الضوء على انطلاق أول اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة وغير المتفق عليها، والمتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، على أمل الوصول إلى توافق وخلق إجماع ينهي انسداد المسار السياسي.// انتهى //08:57ت م0010