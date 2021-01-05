القاهرة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية مبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للتشغيل، لما يحققه ذلك من عوائد مباشرة لصالح المواطنين ومساعدة الدولة في رفع مستوى المعيشة وتقديم أفضل الخدمات لهم.وأشارت إلى أن الرئيس المصري، أوفد رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى الخرطوم، أمس، للقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وعدد أخر من المسئولين السودانيين لبحث ملفات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي.وتطرقت إلى إعلان وزارة الموارد المائية والري المصرية، تعليق اجتماعات وزراء المياه بمصر وإثيوبيا والسودان، والتي كانت مقررة أمس نظرا لعدم مشاركة السودان، وتأكيدها على عقد اجتماع سداسي وزاري بين الدول الثلاث في 10 يناير، لبحث الخطوات المستقبلية بشأن مفاوضات سد النهضة.وتحدثت عن إعلان وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إطلاق مبادرة صحية جديدة لمتابعة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العزل المنزلي، وتأكيدها على حدوث انخفاض طفيف في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع، بتسجيل 1277 إصابة جديدة أمس.وسلطت الضوء على اعتماد مصرف ليبيا المركزي ضوابط جديدة لتنظيم الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال والنقد الأجنبي، والحد من التلاعب النقدي بين مناطق الشرق والغرب، ولتحديد مسار الأموال المحصلة من عوائد بيع النفط.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى أن وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، قرر الإبقاء على حاملة الطائرات " يو إس إس نيمتتر" في مياه الخليج العربي بعد التهديدات الأخيرة من الجانب الإيراني .// انتهى //09:45ت م0013