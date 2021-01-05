الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، اليوم عبر لقاء مرئي، مسؤولي الأمانة العامة والإدارة التنفيذية ومديري مراكز الجمعية.ورفع سموه خلال اللقاء شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لرعاية الجمعية عبر مسيرتها المشرفة التي تمكنت خلالها من توفير أفضل المستويات المتقدمة من الخدمات للأطفال وفقاً لأعلى المعايير الدولية، معرباً عن تقديره لأجهزة الدولة التي باتت تخدم قضية الإعاقة في مختلف مساراتها.وأشاد سموه بأمراء المناطق لعنايتهم الفائقة بمراكز الجمعية في إحدى عشرة منطقة ومدينة في المملكة، مقدراً دور الشركاء من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية الكبرى في النجاح الذي حققته الجمعية عبر منظومة من القيم الإنسانية والأخلاقية تجاه هذه الفئة الغالية من الأبناء.وأشار سمو الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الجمعية صارت قدوة تحتذى بها بين المؤسسات ذات العلاقة في التعاطي مع قضية الإعاقة بمنهجية علمية انطلاقاً من رصيد خبرات واسعة من العمل الصادق الدؤوب تمكنت خلالها أن تكون امتداداً لخدمات الدولة، معبراً عن شكره وتقديره لمنسوبي الجمعية لجهودهم المبذولة في تطوير منظومة خدماتها خلال هذه المرحلة، وموجهاً المسؤولين ومديري المراكز بمضاعفة الجهد والحرص على رفع كفاءة العمل للحفاظ على منجزات الجمعية، وتلبية تطلعات أهالي الأطفال فيما يتعلق بتطوير الأساليب والوسائل المساعدة لبرامج التأهيل.واستعرض سموه، التطوير الشامل الذي تمر به الجمعية خلال هذه المرحلة الدقيقة من مسيرتها بناء على ما تم من تطوير خلال المراحل السابقة للحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها التي حققتها على مدي نحو أربعين عاماً.وكان سمو الأمير سلطان بن سلمان قد أطلع في مستهل اللقاء على تقرير من المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، عن مؤشرات الأداء خلال المرحلة الماضية في الجمعية والتطورات الجارية لتحديث منظومة العمل في مجال تنمية الموارد، والتحديات التي واجهاتها خلال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة للدولة، وذلك للحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية لمنسوبيها من الأطفال ذوي الإعاقة.حضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن السويلم، وأمين عام الجمعية عوض بن عبدالله الغامدي، ومستشار سمو رئيس مجلس الإدارة بندر العامري.// انتهى //10:11ت م0015