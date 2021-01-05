طوكيو 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض بفعل حالة الترقب لإعلان حالة الطوارئ في اليابان للتعامل مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 .وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.37 في المئة، ليصل عند مستوى 27158.63 نقطة، بينما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1791.22 نقطة، ليسجل المؤشران خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.// انتهى //10:29ت م0021