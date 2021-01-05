العلا 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسبدأ قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى محافظة العلا اليوم لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.// يتبع //11:02ت م0029

إضافة أولىفقد وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير مملكة البحرين لدى المملكة معالي الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.وقد غادر سمو ولي عهد مملكة البحرين في موكب رسمي إلى مركز مرايا.ويضم الوفد الرسمي البحريني معالي وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.// يتبع //11:10ت م0033

إضافة ثانيةووصل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف ونائب سفير سلطنة عُمان لدى المملكة سيف البداعي.وقد غادر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان في موكب رسمي إلى مركز مرايا.ويضم الوفد الرسمي العماني معالي وزير الخارجية السيد بدر البوسعيدي ومعالي وزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي .// يتبع //11:40ت م0039

إضافة ثالثةكما وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وكان في استقباله في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.وقد غادر سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في موكب رسمي إلى مركز مرايا.ويضم الوفد الرسمي الإماراتي سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.// يتبع //11:55ت م0042

إضافة رابعةكما وصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح.وقد غادر سمو أمير دولة الكويت في موكب رسمي إلى مركز مرايا.ويضم الوفد الرسمي الكويتي معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري.// يتبع //12:10ت م0047

إضافة خامسة وأخيرةكما وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر .وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.وقد غادر سمو أمير دولة قطر في موكب رسمي إلى مركز مرايا.ويضم الوفد الرسمي القطري الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية.// انتهى //12:30ت م0050