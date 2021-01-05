طولكرم 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واساعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعةَ فلسطينيين من طولكرم، بينهم أسيران محرران.وأفادت مصادرُ محليةٌ وشهود عيان في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد إسماعيل أبو ليفة من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر رائد محمد قوزح من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.كما اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر عدنان تيسير سمارة، وفؤاد الشلبي، عقب دهم منزليهما في مدينة طولكرم.// انتهى //11:17ت م0034