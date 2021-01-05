إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم قرار الحكومة فتح كافة المؤسسات التعليمية في باكستان اعتباراً من 18 من يناير الحالي، وذلك بعد إغلاقها مع تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا.واهتمت بلقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد لبحث الوضع الأمني الإقليمي، و التركيز على سير عملية المصالحة الأفغانية.ونشرت إدانة باكستان بشدة الهجمات الإرهابية في قريتي تشومبانغو وزارومداري الحدوديتين في منطقة تيلابيري بالنيجر، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء .وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وسرعة تأمين اللقاح المضاد للفيروس لتوفيره للعاملين في الخطوط الأمامية.وأخبرت عن إغلاق باكستان سفارتها في واشنطن لمدة ثلاثة أيام ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وتطرقت إلى انقطاع عشرات البلدات والقرى عن شبكة الطرق في شمال باكستان بسبب تساقط الثلوج بكثافة .و أخبرت عن استئناف محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لبحث تقاسم السلطة وإنهاء الصراع المسلح الجاري في أفغانستان.وأشارت إلى عودة بريطانيا إلى فرض الإغلاق الشامل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا .و تناقلت صحف باكستان سيطرة الهلع في ولاية أندرا براديش جنوب الهند إثر تفشي مرض غامض أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص.// انتهى //11:34ت م0037