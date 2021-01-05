الرباط 21 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 05 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم حالة الترقب التي تسود المغرب، في انتظار الإعلان عن موعد إطلاق الحملة الوطنية الواسعة للتلقيح ضد وباء كوفيد 19، التي ستشمل نحو 25 مليون شخص و تستمر في مرحلتها الأولى ثلاثة أسابيع .وتطرقت إلى القمة الخليجية التي تنعقد اليوم في محافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، مبرزة أن القمة تنعقد في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات جائحة كورونا وآثارها على الاقتصاد العالمي، ومستعرضة أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.وتناقلت الصحف إعلان وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر، عن قرار البنتاغون، الإبقاء على حاملة الطائرات " يو إس إس نيميتز" في مياه الخليج العربي بعد التهديدات الأخيرة من الجانب الإيراني .وأخبرت عن تحذيرات الاتحاد الأوروبي لإيران، من مغبة التخلي أو التراجع عن التزاماتها ضمن الاتفاق الموقع مع القوى الكبرى عام 2015 و الذي ينص على الحد من مستوى تخصيب اليورانيوم .وأوردت الصحف خبر مقتل أكثر من مائة مدني في مجزرة بقريتين غرب النيجر، تزامنا مع إعلان مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم وزير الداخلية الأسبق فائزا في الانتخابات الرئاسية.وتابعت أوضاع العالم مع استمرار انتشار وباء كوفيد 19 ، مشيرة إلى إعلان بريطانيا عن فرض إجراءات عزل جديدة في أنحاء البلاد، في محاولة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بالوباء، تزامنا مع بدء حملة التلقيح بلقاح استرازينيكا .// انتهى //11:54ت م0040