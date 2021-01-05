رام الله 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية "إن مجلس الوزراء يرحب بالتطورات الإيجابية على صعيد الانتخابات والمصالحة الوطنية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية معظمهم من الخليل .ونشرت صحف الثلاثاء تقرير مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية السنوي، حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث سُجل 43 شهيدا و1650 مصابا، و4600 معتقل، خلال عام 2021.وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولة استفزازية بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.واصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 20 وفاة و 1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:56ت م0043