تونس 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، في مكتبه بالسفارة أمس، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تونس راشد المنصوري.وقدم المنصوري خلال اللقاء تهانيه للسفير الصقر بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى تونس.كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان السفير الصقر قد سلم مؤخرًا نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي.// انتهى //11:57ت م0044