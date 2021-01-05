الباحة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة خلال الاسبوع المنصرم 856 جولة رقابية على المحلات والأسواق والمناشط والفعاليات أسفرت عن رصد 28 مخالفة مرتبطة بعدم الإلتزام بالبروتكولات الصحية المعتمدة، والتساهل في تطبيق الإجراءات الإحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا، ومصادرة وإتلاف 2260 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وفي مجال التطهير والتعقيم شملت الأعمال 3959 موقعاً استهلك خلالها أكثر من 183 لترا من المعقمات،بواسطة 1078 آلية ومعدة مجهزه لهذا الغرض.ورفعت الأمانة وبلدياتها أكثر من 7764 متراً مكعباً، من أنقاض ومخالفات البناء والهدم، وأزالت أكثر من 11 ألف طن من النفايات المنزلية وجرى التخلص منها وفق الأساليب البيئية المناسبة.// انتهى //13:02ت م0056