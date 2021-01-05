الجزائر 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم اجتماع المجلس الأعلى للأمن أمس تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، وحضور قائد الجيش ومديرو أجهزة الأمن، لبحث الأوضاع في دول الجوار والحدود وجهود مكافحة الإرهاب .وأشارت إلى إدانة الجزائر بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف السبت الماضي قريتين في غرب دولة النيجر، معربة عن تضامنها مع الحكومة و الشعب النيجيري.وتحدثت صحف الثلاثاء عن تأكيد الرئيس النيجيري محمد بوخاري أن منطقة الساحل الصحراوي وغرب أفريقيا تواجه تحدّيات أمنية خطيرة في ظل حملة شرسة يقوم بها الإرهابيون، داعيا دول المنطقة إلى اتخاذ عمل موحد يساعد في هزيمة أعداء الإنسانية.// انتهى //13:12ت م0058