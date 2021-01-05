سكاكا 21 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي مساعد وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية "تيسير"، الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري ، ووكيل وزارة التجارة لخدمات العملاء والفروع عايض الغوينم ، وعدد من المسؤولين بالوزارة .واستمع سموه لشرح عن سبل تطوير البيئة التنافسية والنموذج السعودي المطبق في هذا المجال ، ورؤية المركز الوطني للتنافسية لتحقيق التقدم في المؤشرات وتعزيز التنافسية وتوضيح الجهود الحكومية في تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية مع تحديد المعوقات والتحديات المتعلقة بتطوير البيئة واقتراح الإصلاحات ومتابعة تنفيذها .واستعرضت الدكتور المطيري العلاقة التشارُكية بين المركز والقطاع الخاص والمنظمات الدولية بالتعاون مع الجهات الحكومية المحفز لتوحيد الجهود وتعزيز التنافسية. وتوضيح الإصلاحات والقطاعات المستهدفة أثرها على رحلة المستثمر وأتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، لتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية مع عرض الإصلاحات الطموحة عبر القطاعات ومنها التشريعية والتنظيمية لتحسين بيئة الأعمال.وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية تقديم الدعم للمركز وأعماله التي ستسهم بإذن الله تعالى في تطوير البيئة التنافسية وتعزيزها وفق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية .حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، ومدير فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي بن سعود الرويلي.// انتهى //13:20ت م0060