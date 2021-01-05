عرعر 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المكلف بدر بن زعل التمام وعدد من مسؤولي الفرع ،حيث تسلم سموه تقريرا عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية تضمن الجهود والخطط في مجال رعاية الأحداث والمسنين، وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، ودعم توطين الوظائف، وتطوير وتفعيل منصة العمل التطوعي وتوثيق الجهود التطوعية.وناقش سموه آليات تفعيل مبادرات ومشروعات الوزارة لتنمية القطاع غير الربحي في مسار تنمية وتطوير مسار الجمعيات الخيرية، ومسار الجمعيات المهنية، ومسار الجمعيات التعاونية وتذليل المشكلات والعوائق التي تحد من نموها والنهوض بمهماتها بالصورة المنشودة وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ .وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية ان يعمل الفرع على تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية وكفاءة وفق احتياجات المنطقة في مجال تنمية سوق العمل وتنمية الموارد البشرية وقي مجال الخدمات الاجتماعية، والمسارعة في معالجة الفجوات في عناصر منظومة العمل وتنمية الموارد البشرية من ناحية، ومنظومة الخدمات الاجتماعية من ناحية أخرى بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ذات الصلة .ونوه سموه بالدعم الذي يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والقطاع غير الربحي ، والجمعيات الخيرية من القيادة الرشيدة وتمكينها من تحقيق أهدافها التي أُنشئت لأجلها من خلال تنفيذ برامجها وأنشطتها، وخدمة أكبر عدد من المستفيدين.// انتهى //13:29ت م0063