حائل21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسينظم ميدانُ الفروسية بمنطقة حائل غداً حفلَ سباقه الثاني عشر لموسم سباقات العام الحالي 1442هـ .وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكون من 5 أشواط على مسافة 2000 متر، حيث خُصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والشوط الثاني من الدرجة الأولى للثالثة، فيما خصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات، أما الشوط الرابع فخصص مفتوح أفراس، وجاء الشوط الخامس والأخير مفتوح الدرجات (خيالة المنطقة) .// انتهى //13:42ت م0067