الكويت 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 04ر27 نقطة ليبلغ مستوى 11ر5563 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 %.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 02ر261 مليون سهم تمت عبر 11008 صفقات نقدية بقيمة 3ر44 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 13ر3 نِقَاط ليبلغ مستوى 53ر4557 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر172 مليون سهم تمت عبر 5062 صفقة نقدية بقيمة 2ر10 ملايين دينار .وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر41 نقطة ليبلغ مستوى 95ر6073 نقطة بنسبة صعود بلغت 69ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر88 مليون سهم تمت عبر 5946 صفقة بقيمة 14ر34 مليون دينار .// انتهى //13:48ت م0068