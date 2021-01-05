المنامة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسالتقى صاحبُ المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة، أمس، قائدَ قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي والوفد المرافق له.ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق له، مشيدًا بالجهود المثمرة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.حضر اللقاءَ سعادةُ الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع والفريقُ الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان واللواءُ الركن حسن محمد سعد، مدير ديوان القيادة العامة، واللواءُ الركن بحري يوسف أحمد مال الله، مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وضباطٌ من قوة دفاع البحرين.// انتهى //13:54ت م0069