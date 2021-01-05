السيح 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واسأطلقت الكلية التقنية بالخرج اليوم ، حملة "دفء" لمساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة في بعض أحياء مدينة السيح ، وتوفير وسائل التدفئة والبطانيات والملابس الشتوية للأسر المحتاجة من الأيتام والأرامل.وأوضح عميد الكلية خالد الحربي ، أن الحملة تهدف إلى مساندة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الخيرية في دعم ومساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة في مدينة السيح ، وذلك انطلاقا من مسؤوليات الكلية المجتمعية ، وتجسيد قيم التراحم والتكاتف بين أبناء المجتمع ، لاسيما وقد حضّ عليها ديننا الحنيف ، عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) ، مشيراً إلى أن مثل هذه الحملات تُكرس مفهوم المشاركة المجتمعية وتحقق متعة العطاء والخدمة التطوعية لدى متدربي الكلية.من جهتهم عبَّر عدد من المتدربين عن سعادتهم العميقة بالمشاركة في هذا العمل الخيري الذي يعد واجباً إنسانياً ودينياً يحتَّم عليهم الوقوف مع المحتاجين ومساعدتهم.// انتهى //14:48ت م0082