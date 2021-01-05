الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد المكلف الدكتور أحمد الفاضل، وبحضور أعضاء المجلس عبر الدائرة التلفزيونية.وشهد الاجتماع اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، و لائحة الانتخابات، واللجنة العامة للانتخابات ولجنة الاستئناف، وتشكيل أعضاء الجمعية العمومية الأولى للاتحاد، والتي ستعقد يوم الاثنين الـ25 من يناير الجاري ، كما تم اعتماد البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة .كما تضمنت لائحة الانتخابات للاتحاد شروطاً يجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد منها: أن يكون عضواً في الجمعية العمومية للاتحاد، ويكون سعودي الجنسية، على أن يكون الرئيس والأعضاء حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل، ويستثنى من ذلك الشرط المرشحون للعضوية ممن حققوا إنجازات وطنية على المستويين القاري والدولي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال الرياضي شريطة ألا يقل المؤهل عن الدبلوم العالي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمة مخله بالأمانة، ولا يقل عمره عن 30عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً، وممن مارسوا نشاط اللعبه كلاعب أو مدرب أو حكم لمدة لاتقل عن عشر سنوات ، وألا يكون حكماً أو مدرباً عاملاً أو لاعباً ممارساً معتمد في سجلات الاتحاد.// انتهى //14:55ت م0087