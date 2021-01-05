بغداد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم انخفاضا بنسبة 1.21% , متوقفا عند 494.74 نقطة .وسجل المؤشر انخفاض اسهم 8 شركات, وارتفاع اسهم 7 أخرى, فيما حافظت 14 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 596,503,435 سهما, بقيمة 706,168,556 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 462 صفقة, شملت 29 شركة مساهمة, من اصل 104 شركات مساهمة مسجلة في البورصة.// انتهى //15:04ت م0088