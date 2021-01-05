حفر الباطن 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسنفذت صحة حفر الباطن 69 جولة تفتيشية استهدفت الصيدليات الخاصة في المحافظة، أسفرت عن رصد مخالفتي صرف أودية دون وصفات طبية.وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن أنه تمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية على جميع الصيدليات الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية التي وردت في الأنظمة الصحية المطبقة في المملكة ومراقبة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية.//انتهى//15:26ت م0091