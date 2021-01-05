المنامة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واساستقبل اللواءُ الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني بمملكة البحرين، في مكتبه بديوان رئاسة الحرس الوطني اليوم قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواءَ الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي والوفد المرافق له.ورحب مدير أركان الحرس الوطني بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة والوفد المرافق له، ناقلاً تحياتِ الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني.وأثنى مدير أركان الحرس الوطني على الجهود المتميزة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة، مشيدًا بمستويات التعاون والتنسيق المشترك بين الحرس الوطني وقوات درع الجزيرة.وبحث الجانبان عددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:40ت م0095