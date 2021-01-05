حجة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع العيادات خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 739 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 26 شخصا، وعيادة التنويم 21 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 739 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 587 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 26 مستفيدًا، وصرفت الأدوية لـ743 مريضا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:44ت م0096