مأرب 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 4,367 كرتونا من التمور للنازحين والأسر الأشد احتياجا في محافظتي مأرب ولحج، حيث جرى توزيع 2,000 كرتون في محافظة مأرب استفاد منها 2,000 أسرة، و2,376 كرتونا في مناطق: صيفر، والسود، والقشعة، وعقيب، وشماري، التابعة لمديرية الملاح بمحافظة لحج، استفاد منها 2,376 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.//انتهى//15:51ت م0099