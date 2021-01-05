‎الباحة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسيشارك نادي الباحة الأدبي الثقافي في فعاليات معرض المخواة الأول للكتاب بـأكثر من 200 إصدار.ونوه رئيس نادي الباحة الأدبي الثقافي الشاعر حسن محمد الزهراني بأن مشاركة النادي تتضمن فنون مختلفة من الإبداعات الأدبية سواءً في مجال القصة أو الشعر أو الرواية, بالإضافة إلى دراسات أدبية وكتب نقدية وفكرية ومسرحية وقصص أطفال, حيث تضاف إلى إصدارات النادي السابقة التي تجاوزت 250 عنواناً، وحقق بها النادي فوزًا بالمركز الأول في عدد الإصدارات على مدار أربع سنوات متتالية على مستوى أندية المملكة.//انتهى//15:52ت م0100