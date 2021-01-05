الحديدة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها العلاجية خلال الأسبوع الماضي.وراجع العيادات في الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1.529 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 297 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 256 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 97 فردا، وعيادة الولادة 28 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 172 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 593 فردًا، وقسم الرعاية الصحية 694 شخصا.كما أجري الفحص المخبري لـ 2.474 مريضا، وصرفت الأدوية لـ 2.927 مريضا، وراجع قسم نقل الدم 10 أفراد، وقسم تخطيط القلب مراجع واحد، فيما استقبل قسم التنويم 5 مرضى.//انتهى//15:52ت م0101