تبوك 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسالتقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم برئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني بمقر المحافظة.وناقشا خلال اللقاء احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمة لشركة المياه الوطنية لتحسين جميع الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة، وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين.وأكد رئيس القطاع الشمالي الغربي بالشركة أن نسبة تغطية شبكات المياه بالمحافظة تصل إلى 80%، ونسبة تغطية شبكات الصرف الصحي تصل إلى 70٪، إضافة إلى تنفيذ 5 مشاريع للمياه والصرف الصحي بمحافظة تيماء بقيمة إجمالية تبلغ 79 مليون ريال.// انتهى //15:55ت م0103