بروكسل 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأعرب الاتحاد الأوروبي عن بالغ القلق تجاه إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بمستوى العشرين في المئة .ووصف المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي بيتر ستانو، في بروكسل اليوم الخطوة الإيرانية بعد أن أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مدعاة لقلق شديد وتشكل ابتعادا عن الالتزامات ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة لعام 2015، مؤكداً أن الخطوه ستكون لها عواقب وخيمة على الحد من الانتشار النووي.ودعا المتحدث إيران إلى تجنب أي خطوة من شأنها إلحاق ضرر مستدام بالاتفاق الموقع معها، مؤكداً أن التدابير المتعلقة بإجراءات التفتيش والشفافية لا تزال قائمة.// انتهى //16:03ت م0106