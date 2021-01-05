السيح 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 5 يناير 2021 م واساستقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، رئيس بلدية الهياثم ناصر بن عبدالله بن سعيدان ، وذلك بمناسبة تكليفه رئيساً للبلدية.وفي مستهل اللقاء رحب الماضي برئيس بلدية الهياثم متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد ، مؤكداً على أهمية دور البلديات في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بتعاون مختلف الجهات الخدمية ، ومتطلعاً لبذل الجهد في تعزيز الخدمات البلدية بمدينة الهياثم.من جهته أعرب بن سعيدان عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع ، نحو تحقيق التطلعات والارتقاء بالخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //16:04ت م0107