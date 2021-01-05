عمّان 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الذي يزور الأردن حالياً.وبحثا خلال اللقاء سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتأكيد الحرص على تعميقها في جميع المجالات، إضافة إلى استعراض التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لمعالجة الأزمات الإقليمية، والتعاون الدائم بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //17:46ت م0118