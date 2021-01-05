الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسبلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 (15766) مخالفة وذلك للفترة من12 /5/ 1442هـ حتى 18/ 5/ 1442هـ ، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (5056)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2544)، ثم القصيم بـ (1970)، والمدينة المنورة بـ (1621)، و الجوف بـ (1447)، والمنطقة الشرقية بـ (1002)،وتبوك بـ (604)، وحائل (439)، وعسير (292) والحدودالشمالية (277)، و الباحة (244) ، ثم نجران بـ (196) فجازان (74).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن .// انتهى //18:00ت م0122