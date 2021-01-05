المنامة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,456.05 بانخفاض قدره 27.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 652.72 بارتفاع قدره 0.97 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ثلاثة ملايين و306 آلاف و462 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 479 ألفا و288 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.// انتهى //18:10ت م0127