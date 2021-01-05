الرياض 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد اجتماعاً بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.وشهد الاجتماع اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، ولائحة الانتخابات، واللجنة العامة للانتخابات، ولجنة الاستئناف، وتشكيل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد التي ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري.كما تم اعتماد البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة (2021 - 2024) ، فيما تضمنت لائحة الانتخابات للاتحاد شروطاً يجب توفرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد منها: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون الرئيس والأعضاء حاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل، ويستثنى من ذلك الشرط المرشحون للعضوية ممن حققوا إنجازات وطنية على المستويين القاري والدولي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال الرياضي شريطة ألا يقل المؤهل عن الدبلوم العالي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجريمه مخلة بالأمانة، ولا يقل عمره عن 25 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً، وألا يكون حكماً أو مدرباً عاملاً أو لاعباً ممارساً معتمداً في سجلات الاتحاد.// انتهى //18:23ت م0129