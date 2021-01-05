بغداد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 757 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 599126 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 12856, فيما تم تسجيل 1928 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 547457 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 38813, منهم 138 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:09ت م0137