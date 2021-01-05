إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسجدد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التزام بلاده بموقفها الثابت تجاه دعم الشعب الكشميري في الحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير.جاء ذلك في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والسبعين ليوم "حق تقرير المصير" الذي يوافق الخامس من يناير عام 1949م.وحث عمران خان مجلس الأمن الدولي على اتخاذ خطوات جادة لتطبيق قراراته حول نزاع كشمير، ومنح الشعب الكشميري حق تقرير المصير عبر استفتاء حر ونزيه.وقال إن باكستان كونها طرفًا مباشرا في نزاع كشمير، ستواصل التأكيد على ضرورة عقد استفتاء حر ونزيه تحت رعاية الأمم المتحدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي لمنح الكشميريين حقهم المشروع.// انتهى //19:12ت م0141