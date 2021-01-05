بغداد 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو القادم, وحسم مسألة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية بقصر السلام ببغداد اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان.وبحث الجانبان بحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة العراقية الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة، والتأكيد على ضرورة تعاضد جهود الجميع لضمان استقلاليتها ونزاهتها واستعادة ثقة المواطن بها, وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب.// انتهى //19:19ت م0143