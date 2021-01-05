سياسي / سلطات الاحتلال تبعد موظفا بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عن "الأقصى"
الثلاثاء 1442/5/21 هـ الموافق 2021/01/05 م واس
القدس المحتلة 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واس
أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الموظف بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة عصام نجيب، عن المسجد الأقصى المبارك والطرق المؤدية إليه ومداخله لمدة 6 أشهر.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن شرطة الاحتلال سلمته قرارا بالإبعاد، يسري منذ اليوم، وذلك بعد أسبوع من اعتقاله لتصديه لاقتحام عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة بأحذيتهم.
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19:19ت م
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