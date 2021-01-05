واغادوغو 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسلقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم جراء هجوم استهدف قرية كومبري في مقاطعة ياتينيغا الواقعة في شمال بوركينا فاسو.وأوضحت مصادر محلية أن عنصرين من ميليشيا الدفاع الذاتي المحلية وثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم في الهجوم وأصيب عدد آخر، مضيفة أن المهاجمين أشعلوا النار أيضا في ممتلكات تعود للسكان قبل الفرار.وأكدت وسائل إعلام محلية وقوع الهجوم، مشيرة إلى أن الجيش بدأ عملية تمشيط في المنطقة.مما يذكر أنه منذ عام 2015 أصبحت بوركينا فاسو هدفًا لهجمات إرهابية.// انتهى //19:28ت م0147