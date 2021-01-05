هراري 21 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 05 يناير 2021 م واسأعلن نائب الرئيس الزيمبابوي كونستانتينو شيوينجا إعادة فرض حظر التجوال ليلا في البلاد، ومنع التجمعات العامة وتعليق عمل المدارس حتى إشعار آخر، وذلك بعدما شهدت البلاد زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ووفقا للإجراءات الاحترازية الجديدة فإن الجنائز مقصورة فقط على 30 شخصا، فيما منعت التجمعات الأخرى مثل حفلات الزفاف لمدة 30 يوما، فضلا عن غلق المطاعم.وقال شوينجا إن زيمبابوي سجلت 1342 حالة إصابة و29 حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا المستجد على مدار الأسبوع الماضي، في أكبر حصيلة إصابات ووفيات أسبوعية شهدتها البلاد.كما قال وزير الإعلام الزيمبابوي نيك مانجوانا "إننا مرهقون للغاية"، مضيفًأ أن المستشفيات تمتلئ بشكل سريع بمرضى كوفيد-19.مما يذكر أن الحكومة الزمبابوية كانت قد أرجأت عودة الطلاب إلى المدارس إلى أجل غير مسمى، حيث كان من المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الجديد أمس الاثنين.// انتهى //19:37ت م0148